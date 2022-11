Mercato – Gosens cercato in Bundesliga: tre squadre sull’esterno dell’Inter

L'esterno tedesco potrebbe lasciare i nerazzurri già a gennaio

Enrico Traini

Continuano a esserci incertezze sul futuro all'Inter di Robin Gosens. L'esterno tedesco ha ritrovato la titolarità in Champions League, contro il Bayern Monaco, ma continua a essere una seconda scelta per Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato dal Kicker negli ultimi giorni, in Germania ci sono ben tre squadre della Bundesliga potenzialmente interessate a Gosens. Si tratta di Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach.

Quest'ultimo club, in particolare, si è espresso tramite le parole del proprio ds, Roland Virkus, il quale ha risposto così:

"Non so quale sia il suo stipendio, ma è chiaro che ha qualità. Non posso confermare i rumor, ma ovviamente esploriamo ciò che c'è sul mercato e cerchiamo di fare accordi intelligenti".

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Nelle ultime settimane si stanno inseguendo diverse voci sul futuro di Gosens. Il tedesco non è la prima scelta per Inzaghi e, inevitabilmente, alla lunga ciò porta acqua al mulino di una sua possibile cessione. Tuttavia, l'Inter non sembra avere intenzione di svenderlo, visto anche l'investimento fatto per portarlo a Milano. Anche perché, sulla carta, Gosens ha tutte le caratteristiche per aggiungere qualcosa in più al gioco dei nerazzurri.