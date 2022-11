Verso Juventus-Inter, febbre per Bastoni: Inzaghi valuta come sostituirlo

Le condizioni del centrale nerazzurro, in dubbio per la gara di domani sera all'Allianz Stadium

Mancano poco più di 24 ore al Derby d'Italia tra Juventus-Inter, 13a giornata del campionato di Serie A. All'Allianz Stadium, le due squadre cercano una vittoria per dare una svolta decisiva alla stagione. Per Simone Inzaghi, però, non arrivano buone notizie.