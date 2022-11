Gosens ha deciso: proverà a rilanciarsi in Germania

Robin Gosens sembra aver preso una decisione definitiva sul proprio futuro, almeno stando a La Gazzetta dello Sport . Pare infatti che l'esterno tedesco si sia ormai rassegnato: in nerazzurro per lui sarà impossibile rilanciarsi, specie dopo l'esplosione di Dimarco . Perciò andrà a cercare fortuna altrove, possibilmente già a gennaio.

Secondo la Rosea l'esterno ex Atalanta avrebbe espressamente dato mandato ai suoi agenti di "bussare" a parecchi club di Bundesliga per trovare un acquirente. Gosens, che comunque vorrebbe lasciare il segno a Milano, potrebbe accontentarsi anche di un semplice prestito di 6 mesi. A lui infatti preme trovare continuità e dimostrare di essere ancora quello di Bergamo nonostante l'infortunio.

Una situazione che all'Inter non dispiace. Qualora qualcuno bussasse con l'offerta giusta infatti potrebbe incassare qualche soldo. O in alternativa rivalutare in prestito un proprio asset e nel frattempo testare nuove leve, come Truffert.