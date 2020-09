Mercato – Il Parma ha trovato il sostituto di Darmian: l’Inter adesso può chiudere

Dopo aver presentato ufficialmente Arturo Vidal come nuovo acquisto, l’Inter sta solamente aspettando di mettere a segno la cessione di Antonio Candreva alla Sampdoria per completare il trasferimento di Matteo Darmian. Il difensore di proprietà del Parma, che la scorsa stagione era stato acquistato dalla formazione emiliana dal Manchester United con la regia del club nerazzurro, era già stato bloccato con la promessa di atterrare a Milano dopo appena una stagione.

L’Inter, come ripetiamo da diversi giorni, riconoscerà al Parma 2,5 milioni di euro per il passaggio a titolo definitivo. Considerati i tempi molto ristretti – stando a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta di Parma – il club gialloblù nel frattempo sta per chiudere sul mercato in entrata l’acquisto del calciatore che prenderà il posto di Darmian: si tratta di Giulian Biancone, il classe 2000 in arrivo dal Monaco.

