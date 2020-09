Mercato – Incontro Inter-ag. Milenkovic: piace molto a Conte, ma la richiesta è elevatissima

Dopo qualche giorno di silenzio, nella giornata di oggi sono tornate a farsi sentire con forza le voci di un interessamento del Tottenham per Milan Skriniar. Sebbene l’iniziale richiesta da 60 milioni di euro abbia spaventato gli Spurs, la trattativa di mercato continua e non è escluso che, alla fine, si riesca a trovare un punto d’incontro tra i club. In caso di addio dello slovacco, poi, l’Inter avrebbe ripreso i contatti con la Fiorentina per Nikola Milenkovic, considerato il perfetto per sostituire Skriniar ed integrarsi perfettamente nella difesa a tre. A questo proposito, come riporta ViolaNews, l’agente del serbo Fali Ramadani avrebbe incontrato in queste ore sia il Milan che l’Inter.

Entrambe le milanesi manifestano interesse da tempo, anche se da Firenze il presidente Rocco Commisso alza il muro. La cifra richiesta per far partire Milenkovic, ad oggi, non scende sotto i 40 milioni di euro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<