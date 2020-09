TMW – No del Tottenham a 60 milioni per Skriniar: si riapre lo scambio con Ndombele?

Dopo la notizia dell’arrivo degli intermediari a Milano, arriva un nuovo aggiornamento di mercato sul fronte Skriniar per il Tottenham. Gli Spurs, infatti, avrebbero inizialmente rifiutato di spendere 60 milioni di euro per lo slovacco, cifra richiesta dall’Inter per una cessione a titolo definitivo. Quest’ultima, ritenuta eccessiva dagli inglesi, avrebbe causato una frenata sulla trattativa ma, conseguentemente, anche riaperto la possibilità di uno scambio con Tanguy Ndombele. Stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, infatti, una soluzione che preveda uno scambio tra i due potrebbe facilitare la buona riuscita della trattativa, anche se l’Inter, per far spazio al possente centrocampista francese, dovrebbe prima piazzare Marcelo Brozovic.

Nel frattempo, anche il Paris Saint-Germain resta vigile su Skriniar. I parigini sono ancora alla ricerca del grande erede di Thiago Silva, ed ora il campo sembra essersi ristretto o allo slovacco o a Kalidou Koulibaly.

