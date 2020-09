Sky – Contatti Inter-Napoli in corso: si parla di Matias Vecino. Cifre e formula dell’operazione

Tra i tanti calciatori in uscita dall’Inter in questo calciomercato c’è anche Matias Vecino. I problemi fisici patiti la scorsa stagione, che lo hanno anche costretto ad operarsi chirurgicamente, lo hanno lentamente eclissato dalle luci della ribalta, ma in casa nerazzurra anche il suo nome è sempre stato nella lista dei sacrificabili. Ed ora, forse, potrebbe iniziare a muoversi qualcosa. Stando a quanto riportato dai noti esperti di mercato Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano su Twitter, infatti, sarebbero in corso in queste ore dei contatti tra l’Inter ed il Napoli per parlare dell’uruguaiano. Quest’ultimo avrebbe già dato la disponibilità al trasferimento in azzurro, e la formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in base alle presenze.

La cifra del riscatto chiesta dall’Inter è di 18 milioni, mentre il Napoli per ora offre 12: si chiude a metà strada?

