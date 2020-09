Classifica valori rose in Europa: Inter nella top 10 e… davanti alla Juventus!

Il sito specializzato Transfermarkt ha stilato la classifica delle rose più ‘preziose’ in Europa. A poco meno di due settimane dal termine del calciomercato, le squadre d’Europa iniziano a misurarsi a distanza, nell’attesa di potersi sfidare anche in campo durante Champions ed Europa League. Sulla carta, stando alla suddetta classifica, il club con la rosa di maggior valore in Europa è il Liverpool, che tocca quota 1,10 miliardi di euro. Al secondo posto ecco poi il Manchester City (1,03 miliardi), seguito a ruota dal Barcellona (959,9 milioni). Nei primi 10 posti l’Italia vanta un solo club. Non, però, la Juventus pluricampione d’Italia, bensì l’Inter! I nerazzurri hanno attualmente un valore rosa di 745,1 milioni di euro e si posizionano al 10° posto, davanti all’Atletico Madrid 11° e ai bianconeri al 12° (696,7 milioni).

Ecco qui di seguito la classifica completa dei primi 15 posti:

1 – Liverpool: 1,10 miliardi di euro

2 – Manchester City: 1,03 miliardi

3 – Barcellona: 959,9 milioni di euro

4 – Chelsea: 917,7 milioni

5 – Real Madrid: 877,2 milioni

6 – Bayern Monaco: 838 milioni

7 – Manchester United: 799,4 milioni

8 – Paris Saint-Germain: 784,9 milioni

9 – Tottenham: 774,6 milioni

10 – Inter: 745,1 milioni

11 – Atletico Madrid: 744 milioni

12 – Juventus: 696,7 milioni

13 – Arsenal: 647,3 milioni

14 – Borussia Dortmund: 593,8 milioni

15 – Napoli: 590,1 milioni

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<