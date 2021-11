Mercato – L’Inter fa sul serio per Adeyemi: primi contatti

Il club nerazzurro è pronto a sfidare il Dortmund

Una delle soluzioni predilette da Beppe Marotta sul mercato è quella di agire in anticipo, spiazzando la concorrenza e assicurandosi giocatori di prospettiva prima che esplodano definitivamente. Ci aveva provato, ad esempio, con Haaland ai tempi della Juventus . E l'amministratore delegato nerazzurro non sembra aver perso "il vizio".

L' Inter infatti sembra voler fare sul serio per Adeyemi , gioiellino classe 2002 del Salisburgo . Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano , i dirigenti nerazzurri avrebbero già incontrato l'entourage del giocatore per capire i margini di manovra per portarlo a Milano. Al momento comunque il club più avanti nell'operazione è sicuramente il Borussia Dortmund , tallonato però da Barcellona e, appunto, Inter . La sua valutazione qualche settimana fa era sui 10 milioni, ma il suo rendimento l'ha già fatta lievitare intorno ai 20 e più partite gioca, più la situazione rischia di peggiorare.

Adeyemi è l'ennesimo gioiello sfornato dalla fucina di talenti del club austriaco. In stagione per lui sinora 22 presenze condite già da 15 goal (11 in campionato e 4 in Champions League) e 2 assist. Il ragazzo è già anche nel giro della nazionale maggiore tedesca.