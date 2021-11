Verso Inter-Napoli: coppia tutta argentina in attacco?

In difesa Ranocchia recuperato al posto di De Vrij

Pietro Magnani

Simone Inzaghi sta ovviamente valutando i suoi in vista del big match di domenica contro il Napoli. I nerazzurri, reduci da parecchi acciacchi accusati pre e durante la sosta delle nazionali, dovranno per forza di cose vincere contro la capolista, per mantenere la speranza di lottare per lo Scudetto. Milan e Napoli distano infatti 7 punti e scivolare a -10 sarebbe probabilmente un colpo fatale per le ambizioni stagionali.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico sarebbe tentato di lanciare dal primo minuto la coppia d'attacco tutta argentina composta da Lautaro Martinez e Correa. Entrambi infatti sono meno affaticati del solito dalla trasferta in Sud America, avendo giocato meno del previsto. Le condizioni di Dzeko poi, pur non destando eccessive preoccupazioni, invitano alla cautela, soprattutto in vista anche della cruciale partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Possibile quindi un suo impiego a gara in corso, in modo da gestire meglio le forze di tutti.

Il forfait, l'ennesimo, di Sanchez, obbliga infatti un approccio differente: non sarà più possibile nelle prossime settimane il doppio cambio per far rifiatare gli attaccanti. E proprio per questo, l'Inter ora vuole accelerare l'addio del cileno già a gennaio. Troppi infatti i malumori e gli infortuni del "Nino Maravilla", ormai utile alla causa nerazzurra molto raramente. I nomi per sostituirlo sono i soliti: Jovic e Raspadori.

Questo il probabile 11 nerazzurro: Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Correa.