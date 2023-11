I tempi di recupero di Juan Cuadrado rimangono incerti a causa di un’infiammazione al tendine d’Achille che lo sta tenendo ai box creando un problema per il tecnico Simone Inzaghi. Alla luce anche del contemporaneo infortunio di Benjamin Pavard la corsia destra dell’Inter ha ora alternative limitate. Anche per questo in casa nerazzurra si sta cominciando a guardare con maggior interesse in vista del mercato di gennaio, considerando i dubbi maturati sul quotidiano.

Tre le possibili soluzioni per sopperire all’assenza dell’ex juventino. La prima è quella interna, con il recupero di Pavard da affiancare ad una valorizzazione di Bisseck che comincia ad affacciarsi in squadra e Darmian definitivamente riportato nei cinque di centrocampo a giocarsi la fascia con Denzel Dumfries.

In alternativa Darmian potrebbe comunque far rifiatare Dumfries, ma i dirigenti punterebbero su un nuovo difensore da aggiungere alla retroguardia: l’anticipo del colpo Tiago Djalò dal Lille, obiettivo per l’estate a parametro zero, potrebbe essere un’ipotesi; attenzione anche a Trevoh Chalobah ai margini del Chelsea, possibile partente in prestito e spesso cercato dall’Inter.

La terza opzione però va tenuta particolarmente d’occhio e riguarda la possibilità di andare a pescare sul mercato il sostituto vero e proprio di Cuadrado, quindi un nuovo esterno da inserire in rosa ricordando inoltre che Dumfries nonostante il rinnovo vicino in estate potrebbe essere sacrificato. In tal senso Tajon Buchanan del Club Bruges è un vecchio pallino, il giovane Giay del San Lorenzo è stato accostato nelle scorse ore e la conoscenza della Serie A unita ai rapporti con l’Udinese farebbe pensare anche ad Ebosele. Senza scartare però ipotesi dall’estero da monitorare: difficili profili come Lucas Vazquez in scadenza col Real Madrid o Wan Bissaka possibile partente dal Manchester United, c’è del fermento invece attorno a Klostermann del Lipsia che potrebbe essere riadattato anche da terzo in difesa.