Mercato – Inter, progetto attacco: le mosse per la prossima estate

Marotta ed Ausilio già al lavoro

L'attacco dell'Inter, il migliore della Serie A in termini numerici, non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, preso singolarmente, il reparto offensivo può essere migliorato, sia in termini anagrafici che di rendimento. Dzeko è in là con gli anni, Sanchez e Correa sono fragili fisicamente e Lautaro vive spesso periodi di appannamento sotto porta. Ecco perché Marotta ed Ausilio stanno già valutando le mosse per la sessione estiva.

Come riportato da Tuttosport gli sforzi si concentreranno principalmente su due nomi: Scamacca e Dybala. Per l'attaccante del Sassuolo l'Inter è in enorme vantaggio, come anticipato addirittura da Carnevali, AD degli emiliani. Il club nerazzurro infatti ha il sì del giocatore ed ha già intavolato l'operazione con i neroverdi. Strada in discesa quindi, a meno di clamorosi intoppi dell'ultimo minuto. Per Dybala il discorso è diverso. L'argentino aspetterà ancora qualche giorno la Juve, ma se i rapporti dovessero rimanere freddi e le sue richieste inascoltate, allora si guarderebbe attorno. E l'Inter sarebbe prontissima ad offrirgli un contratto importante per convincerlo ad approdare a Milano.