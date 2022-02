Mercato – Anche la difesa vuole la sua parte: le mosse dell’Inter per il futuro

I dirigenti nerazzurri hanno già le idee chiare

Come riportato da Tuttosport, qualcosa potrebbe arrivare per ogni reparto. A partire dalla difesa, dove qualcosa si è già mosso ed altro potrebbe accadere. Tra i pali infatti arriverà André Onana dell'Ajax. Il camerunense sarà il portiere del futuro ed ha già firmato e finito le visite mediche tempo fa: manca solo l'ufficialità. Per la difesa invece tutto dipende da un'eventuale cessione. Se De Vrij dovesse partire allora Marotta ed Ausilio si fionderanno su Bremer senza esitazione, valutato dal Torino almeno 25 milioni. Qualora invece i "3 tenori" dovessero essere confermati in blocco, allora si potrebbe virare su Luiz Felipe della Lazio come alternativa a parametro zero. Il brasiliano infatti non ha ancora rinnovato con i biancocelesti ed un accordo sembra sempre più complicato. Per la panchina, visto l'addio di Kolarov e quelli possibili di D'Ambrosio e Ranocchia, attenzione poi anche ai giovani di casa, Vanheusden e Pirola, che potrebbero rientrare alla base.