Handanovic, ma quale pensione: è il migliore in Italia per BeIN Sports

I numeri non mentono, mette ancora in fila tutti

Samir Handanovic negli ultimi anni ha calato il suo rendimento, com'era inevitabile con l'aumentare dell'età. Il capitano dell'Inter rimane comunque, salvo qualche occasionale svarione, un elemento di grandissima affidabilità, non solo in campo. Lo sloveno è infatti il leader silenzioso dello spogliatoio, un giocatore in grado di dare serenità e sicurezza. E finalmente ora gli viene riconosciuto il suo merito.