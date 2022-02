Lautaro e Sanchez, segnali da Derby: entrambi in goal nella notte

Ora Inzaghi dovrà scegliere chi premiare

Simone Inzaghi , quando vedrà questa mattina i risultati della notte Sud Americana non potrà far altro che gongolare. Il mister infatti preferisce avere "problemi" di formazione dati dall'abbondanza o dalla grande condizione di tutti. E Lautaro e Sanchez hanno intenzione di metterlo in difficoltà nello scegliere l'11 anti- Milan per il Derby.

Alexis Sanchez infatti nella partita contro la Bolivia ha fornito una prestazione clamorosa, nonostante il campo pesantissimo per la pioggia non aiutasse certo i calciatori tecnici come lui. Doppietta decisiva, con una rete su punizione, condite anche da una traversa. Ma non solo il Nino Maravilla si è messo in mostra. Anche Lautaro infatti, che aveva segnato già alla prima partita dell'Argentina, ha timbrato il cartellino, mettendo quindi Inzaghi di fronte a una scelta. Entrambi i Sud Americani infatti sono in forma clamorosa, almeno stando a quanto fatto vedere in nazionale. Chi fare giocare nel Derby al fianco di Dzeko? Oppure Inzaghi stupirà tutti e farà giocare entrambi? Una cosa però è certa: i tifosi sperano i due possano replicare le grandi prestazioni anche contro il Milan.