In diretta dalle 19.30 sul canale YouTube di Passione Inter

Saremo in diretta dalle 19.30, come di consueto, sul canale YouTube di PassioneInter per parlare delle ultime in casa Inter: dal calciomercato ai rinnovi fino al Derby con il Milan che si avvicina. Entra in live per discuterne insieme a noi e iscriviti al nostro canale!