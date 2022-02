5 foto-simbolo di Inzaghi che abbraccia: ecco cos’è la sua Inter

Tutti vogliono bene a Simone Inzaghi all'Inter e lui ricambia con ulteriore affetto: l'essenza di questa Inter

Dalla Treccani: "L’abbraccio è connesso con varie cerimonie o usanze nelle quali indica fraternità, omaggio, fedeltà, rispetto e così via". Al di là di tutti gli schemi di gioco, l'atteggiamento sempre propositivo, le qualità tecniche eccelse: questa è l' Inter di Inzaghi . Prima di tutto un gruppo solidissimo.

In questi primi mesi di nerazzurro, praticamente tutti i giocatori nerazzurri hanno sempre sottolineato il rapporto che Inzaghi aveva con loro. Innegabilmente, un punto di forza del tecnico piacentino.

Il rapporto stretto con i suoi giocatori, emerge anche dalle foto di Simone Inzaghi. Può sembrare una sottigliezza, ma così non è. E allora la redazione di Passione Inter ha deciso di raccogliere 5 scatti-simbolo del sodalizio tra Inter e Inzaghi.

In quasi ogni intervista, fin dall'inizio anche quando le cose non andavo bene come ora, Inzaghi ha sempre sottolineato quanto fosse felice di avere alle spalle una dirigenza competente.