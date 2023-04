Asse caldissimo quello che collega Inter e Barcellona, pronto a far decollare importanti operazioni di mercato dopo la visita del ds interista Piero Ausilio nella sede del club blaugrana.

Il quotidiano Sport, molto vicino alle vicende catalane, ha raccontato in queste ore che il Barça sta valutando opportunità per abbassare il monte ingaggi e sistemare i bilanci, esigenze che condivide con la stessa Inter con la quale, si legge, è tornato a parlare della possibilità di intavolare uno scambio tra Marcelo Brozovic e Franck Kessie. Operazione che le parti avevano già impostato a gennaio e ancora oggi valutano positivamente.

Kessie per il Barcellona non è più incedibile e anzi, vorrebbe liberarsene ma solo a titolo definitivo. Per l’Inter l’unica via percorribile sarebbe quella di lavorare ad uno scambio, con Brozovic in uscita da Milano e che fa gola ai catalani, alla ricerca di un erede di Busquets. Le condizioni necessarie per arrivare alla chiusura dell’affare, si legge, sono due:

Lo scambio deve portare benefici economici ad entrambi i club; Entrambi i calciatori devono accettare la destinazione.

A gennaio non si trovò la quadra. Ma per l’estate lo scenario può cambiare.