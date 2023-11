Mercato – L’Inter vicina a un giovane TALENTO: è un centrocampista

L’attività di scouting dell’Inter non si ferma: i nerazzurri, da ciò che filtra, vogliono effettuare un colpo di prospettiva per il centrocampo. Oltre ad Assan Ouédraogo, c’è un altro classe 2006 che piace tanto in Viale della Liberazione.

Come riporta Matteo Moretto, infatti, l’Inter pensa a Lucas Bergvall, svedese centrocampista del Djurgårdens IF, descritto come un giovane talento. Si tratta di un regista che, se venisse effettivamente tesserato dall’Inter, probabilmente comincerebbe il suo percorso nella Primavera di Cristian Chivu.