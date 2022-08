Mercato – Inter, i soldi di Casadei portano il difensore a Inzaghi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio infatti, il sacrificio del giovanissimo centrocampista sarà necessario in primis per questioni di bilancio, in secondo luogo per regalare il tanto sospirato difensore centrale a Simone Inzaghi . L'Inter chiede 15 milioni + 5 di bonus per cederlo senza recompra, mentre i londinesi si sono fermati a 12 + bonus. L'impressione è che l'intesa sia imminente e che a metà settimana si possa già chiudere.

Privarsi di un potenziale crack del calcio non è mai un bene. Casadei ha tutte le carte in regola per diventare un grande calciatore. Va detto però che l'attuale situazione dell'Inter non permette molte alternative: o si rischia di sacrificare il futuro o si sacrifica il presente. Casadei, per quanto potenzialmente forte, rimane una scommessa anche per il Chelsea, viste le 0 presenze in Serie A. I nerazzurri non possono permettersi di rifiutare un'offerta importante per lui. E se, allo stesso tempo, con i soldi incassati si può far contento Inzaghi e rinforzare ulteriormente la rosa del presente, tanto meglio. Non si può avere sempre tutto nella vita.