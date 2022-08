Dalla Francia – Skriniar-PSG non è finita. Contatti a rilento, scende in campo Al-Khelaifi?

Inzaghi lo toglie dal mercato, ma in Francia ci pensano ancora

Redazione Passione Inter

È proprio vero che i soldi non fanno la felicità. A pochi giorni dalla chiusura del mercato estivo, nonostante la solita campagna acquisti faraonica, il tecnico del PSG, Galtier, invoca ulteriori rinforzi da portare sotto la Torre Eiffel in tempi brevi. Nella lista della spesa, assicurano in Francia, rimane anche il nome dell'interista Milan Skriniar, blindato da mister Simone Inzaghi che a questo punto non accetta alcun addio tra i suoi titolari ma sempre d'attualità per i francesi.

Il quotidiano transalpino L'Equipe in un articolo di oggi ricostruisce gli equilibri di potere ai vertici del club parigino, dove due uomini forti come Campos e Henrique devono convivere dividendosi i compiti nella costruzione della rosa sottostando agli ordini del presidente Nasser Al-Khelaifi pronto ad intervenire nei casi più spinosi. E parlando proprio di Skriniar il giornale francese racconta che il PSG non ha ancora rinunciato all'idea di ingaggiare il difensore dell'Inter, anche se ora l'affare non sembra più indirizzato verso la chiusura nonostante i contatti costanti tra le parti ed un accordo col giocatore. Per questo motivo, ipotizzano in Francia, Al-Khelaifi potrebbe essere alla fine costretto ad intervenire anche sul file Skriniar, nonostante all'Inter stiano ormai ragionando di chiudere le porte ad ogni offerta "in accordo con dirigenza e proprietà", ha sottolineato più volte Inzaghi.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER:

È innegabile che l'ombra del PSG fa sempre paura. Arrivati a questo punto del mercato però l'Inter deve fare di tutto per non cedere alle pressioni e blindare Skriniar. Una sua partenza sarebbe un colpo durissimo sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'entusiasmo di un ambiente che ha visto le concorrenti rafforzarsi e dovrà lottare al 100% per vincere.