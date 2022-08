Mercato – Casadei al Chelsea: ci siamo. E diventa un assist per… Lukaku!

Ma non solo. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà, questa operazione agevolerà poi il riscatto da parte dell'Inter del cartellino di Romelu Lukaku. Tornato dal Chelsea con la formula del prestito annuale, per l'attaccante belga secondo i media inglesi sarebbe già impostato un accordo per un'altra stagione in prestito, la 2023/2024, al termine della quale però i nerazzurri dovrebbero ricomprare il cartellino del centravanti o lasciarlo rientrare a Londra. In questo caso, stando a quanto riferisce Pedullà, Casadei potrebbe rappresentare una sorta di acconto per l'operazione Lukaku.