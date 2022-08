Inter, ecco tutte le occasioni low cost per la difesa

Ormai è assodato che l'Inter, per prendere il sostituto di Ranocchia avrà a disposizione budget zero. Questo ovviamente restringe molto il campo dei possibili arrivi in nerazzurro: Milenkovic ad esempio, o Todibo, sono praticamente infattibili, specie dopo il rinnovo del primo. Eppure le opportunità non sono poche. Tra svincolati e giocatori fuori rosa o quasi, le occasioni per comprare difensori low cost ci sono eccome. Vediamo nel dettaglio le migliori.