Mercato – Dall’Inghilterra sono sicuri: Conte vuole Bastoni a gennaio

L'interesse di Conte per Bastoni è notizia già nota negli ambienti nerazzurri. Oltre alle offerte rifiutate in estate per il centrale mancino, già nelle scorse settimane era trapelata la volontà di Conte di acquistare il classe 1999. Dall canto suo, l'Inter non può permettersi di perdere una pedina fondamentale come Bastoni, e di sicuro non a gennaio, sebbene la situazione economica del club non lascia spazio a certezze assolute.