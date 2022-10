Dall’Inghilterra – Il Tottenham ci riprova: nuovo assalto a Bastoni

Conte ha chiesto rinforzi per essere competitivo e gli Spurs pensano già al mercato di gennaio per accontentarlo

Antonio Conte torna a bussare alla porta dell' Inter. Ma si tratta di calciomercato. Dopo l'acquisto di Perisic , il tecnico del Tottenham vuole un altro suo ex giocatore nerazzurro per rinforzare la propria difesa.

Secondo l'edizione online dell'Evening Standard il profilo individuato dall'allenatore pugliese sarebbe quello di Alessandro Bastoni. Conte, infatti, si è espresso chiaramente dopo la sconfitta contro il Newcastle: la rosa del Tottenham ha bisogno di essere rinforzata, per poter competere in Premier League e in Champions League.