Inter, da David ad Alvarez: non c’è solo Scamacca per l’attacco

Le alternative per l'attacco nerazzurro

Il grande obiettivo in attacco per l' Inter si chiama Gianluca Scamacca . Il club nerazzurro dovrà però superare la concorrenza sul mercato di molte squadre, tra cui la Juventus . Per questo motivo è importante studiare delle possibili alternative. Come riporta La Gazzetta dello Sport , i profili sono principalmente due: a partire da Julian Alvarez .

Sappiamo che il vice d.s. Dario Baccin è stato in Sudamerica per monitorare dei giocatori, incluso la punta del River Plate. L'argentino classe 2000 è "inseguito" da mezza Europa e la sua valutazioni di mercato è di 20 milioni di euro: facile però che si vada su cifre più alte. L'Inter resta comunque in corsa, così come per Jonathan David.