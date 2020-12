Mercato – Inter decisa a liberarsi di Eriksen: il PSG offre Paredes, ma spunta anche Tolisso dal Bayern

La partita vinta dall’Inter lo scorso sabato sera contro il Bologna, potrebbe essere stata la tappa della rottura definitiva tra Antonio Conte e Christian Eriksen. L’ingresso del danese al 90′ a risultato ampiamente acquisito, è stato interpretato da molti come una sorta di umiliazione che il tecnico leccese avrebbe voluto inspiegabilmente riservare al danese: un’ipotesi, questa, che in realtà appare difficilmente plausibile visto che l’allenatore aveva comunque in testa di spendere l’ultimo cambio e l’unica alternativa offensiva in panchina era rappresentata solo dall’ex Tottenham.

Come rilanciato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nel mercato di gennaio inizieranno i primi affari che vedranno l’Inter protagonista per l’uscita del danese. Tra i club sulle tracce di Eriksen, ad esempio, è ancora vivo l’interesse del Paris Saint Germain che in cambio potrebbe proporre Leandro Paredes, calciatore ben visto da Antonio Conte. Ma attenzione perché non finisce qui: stando all’ultima indiscrezione rilanciata invece sulle pagine del Corriere dello Sport, anche il Bayern Monaco potrebbe inserirsi nell’intrigo, mettendo sul piatto un altro calciatore già noto alla dirigenza nerazzurra, vale a dire Corentin Tolisso.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<