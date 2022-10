Mercato – Inter, 6 nomi in lizza per la fascia sinistra

I nomi in caso Gosens dovesse partire

Pietro Magnani

L'Inter, nonostante l'ottimo rendimento di Dimarco in questo avvio di stagione e la presenza di Gosens, pagato oltre 20 milioni nella passata finestra invernale, punta a rinforzarsi a sinistra nel mercato di gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sporta non convincere sarebbe proprio l'ex Atalanta, portato a Milano per sostituire Perisic ma per il momento irriconoscibile. L'infortunio e il cambio di sistema di gioco, nonostante il medesimo modulo, sembrano infatti aver rotto qualcosa dentro all'esterno tedesco, impaurito e sempre poco incisivo.

Qualora a gennaio si decidesse di cedere Gosens, ipotesi non improbabile dopo il quasi addio di agosto, l'Inter starebbe già tenendo d'occhio ben 6 profili come possibili sostituti. Secondo la Rosea, i nomi sarebbero quelli di Pedraza, Mazzocchi, Parisi, Bensebaini, Borna Sosa e Castagne.

I profili più interessanti per gli standard nerazzurri sono sicuramente Parisi e Mazzocchi. Entrambi hanno caratteristiche adatte al gioco di Inzaghi, soprattutto il giovane dell'Empoli. Sono poi tutti e due italiani e conoscono il nostro campionato. Mazzocchi poi dalla sua ha una grande duttilità, potendo giocare indifferentemente a destra e sinistra con buonissimi risultati. L'esterno della Salernitana poi potrebbe essere prelevato, a differenza del gioiellino dell'Empoli, con pochi soldi, magari addirittura inserendo una contropartita tecnica. Resta da vedere come si inserirebbero in una realtà complessa come quella nerazzurra.

Più complessi alcuni degli altri profili. Pedraza piace molto per la propensione offensiva, ma non ha mai difeso a tutta fascia ed il Villarreal chiederebbe almeno una ventina di milioni. Discorso simile anche per Castagne, che conosce già la Serie A ed è ai ferri corti con il Leicester, che però potrebbe chiedere più di 20 milioni. Più abbordabili invece Bensebaini, in scadenza di contratto a giugno e quindi prelevabile a basso costo, e Borna Sosa, che lo Stoccarda potrebbe lasciare partire con formule vantaggiose. Un prestito con diritto di riscatto sarebbe l'ideale per i nerazzurri, specie in caso di permanenza di Skriniar.