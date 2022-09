Inter-Roma, le probabili formazioni: Asllani favorito ma Inzaghi ha una tentazione

Poche ore al ritorno della Serie A dove la nostra Inter sarà impegnata contro la Roma a San Siro. In vista della gara, Inzaghi deve sciogliere diversi dubbi, principalmente quelli che riguardano l'assenza di Brozovic. Al momento il favorito è Kristjan Asllani (in teoria, il designato vice-Brozovic) ma al tecnico nerazzurro sta balenando anche l'idea di schierare Mkhitaryan insieme a Barella e Calhanoglu (ormai recuperato) a centrocampo per formare un 3-4-1-2.

Nell'allenamento di ieri, però, è stato principalmente provato Asllani come mediano/regista mentre il 3-4-1-2 con Mkhitaryan in campo sembra essere un piano B da gara in corso. In difesa confermato nuovamente Acerbi che è più avanti nelle gerarchie rispetto a de Vrij. Davanti non ci sono dubbi: con Lukaku assente, il tandem sarà Dzeko-Lautaro.