TS – Il futuro di Giroud dipende dalla Champions: l’Inter attende ed osserva. Il punto

Le prossime due settimane saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Olivier Giroud, che questa settimana ha realizzato un incredibile poker in Champions League contro il Siviglia ma che sta trovando poco spazio nel Chelsea di Lampard. Il francese avrebbe voluto lasciare i Blues già in estate, ma alla fine le trattative con Inter e Lazio non sono andate a buon fine ed il calciatore è stato costretto a restare a Londra.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi quindici giorni Giroud proverà a capire se potrà cambiare la considerazione di Lampard nei suoi confronti. Nel caso in cui questo dovesse accadere valuterà la permanenza al Chelsea, altrimenti con i suoi agenti spingerà per l’addio durante la prossima sessione di mercato.

In corsa l’Inter di Antonio Conte, alla ricerca di una quarta punta: tutto dipenderà però dal risultato della partita di Champions con lo Shakhtar Donetsk. Senza una qualificazione agli ottavi, o quantomeno l’accesso all’Europa League, difficilmente la società nerazzurra si getterà nell’operazione.

Seppur dalle parti di Viale della Liberazione non vogliano spendere molto per il cartellino, devono fare i conti con l’ingaggio del francese, che percepisce 3,5 milioni di euro: senza i soldi dell’Europa la società nerazzurra dirotterà quella cifra altrove.

