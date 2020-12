Dove vedere Inter-Bologna, diretta TV e streaming del match

Dove vedere Inter-Bologna in diretta TV e streaming



Dopo la vittoria per 2-3 ottenuta soffrendo contro il Borussia Mönchengladbach, per l’Inter è tempo di preparare un nuovo impegno di Serie A. Prima di potersi giocare il tutto per tutto per il passaggio del girone in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, infatti, in quel di San Siro arriverà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, reduce da una vittoria di misura contro il Crotone. Fischio d’inizio sabato 5 dicembre alle ore 20:45.

Informazioni utili per seguire il match

Inter-Bologna sarà visibile su DAZN e sul canale DAZN1 su Sky per gli abbonati. La piattaforma offre anche il servizio di diretta streaming online: basterà scaricare l’app su dispositivi mobili come smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito ufficiale da pc e notebook. Gli highlights e il match integrale saranno disponibili on demand poco dopo il triplice fischio. Su PassioneInter.com sarà fornita poi la diretta testuale del match. Segui Inter Bologna live e in esclusiva su DAZN. Attiva Ora

Inter-Bologna, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Gagliardini, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic.

