Mercato – L’Inter pensa già al vice Gosens: due nomi in lizza

I movimenti dell'Inter sulla corsia mancina

Pietro Magnani

L'Inter continua la propria pianificazione del futuro, conscia che con disponibilità economiche limitate deve muoversi con largo anticipo, come sta facendo ad esempio con Scamacca e Frattesi. Come riportato da Tuttosport però, uno degli obbiettivi principali per la prossima sessione potrebbe essere un altor sinistro.

Nonostante il freschissimo arrivo di Robin Gosens infatti, Inzaghi vuole certezze. Perisic, che sta vivendo la migliore stagione della carriera, non è ancora sicuro del rinnovo, anzi. La società ha intenzione di fare un tentativo, ma le richieste del croato finora sono decisamente troppo alte, sui 5-6 milioni a stagione per un 33 enne. Ecco perché, qualora non si riuscisse a prolungare il rapporto, il tecnico ha bisogno di un vice Gosens, qualcuno che dia profondità alla rosa. Il primo sulla lista di Marotta è Andrea Cambiaso, vera e propria rivelazione di questa stagione con il Genoa. Mancino classe 2000 ma molto bravo anche col destro, si è dimostrato un giocatore molto duttile, capace addirittura di rendere alla stessa maniera su entrambe le fasce.

L'alternativa principale è Fabiano Parisi dell'Empoli, in netta crescita dopo un avvio da comprimario, ma ora fermo ai box per un problema muscolare. Occhio poi anche all'outsider Augello della Sampdoria, che però potrebbe già lasciare i blucerchiati in queste ultime ore di mercato, impedendo di fatto all'Inter di puntarci per la prossima estate. L'identikit comunque è presto fatto: un giovane italiano di belle speranze che possa maturare con costanza dietro ai titolari.