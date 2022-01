Kolarov, è il giorno della verità: addio all’Inter o ritiro dal calcio?

Il ritiro sembra l'ipotesi più concreta

L'avventura di Kolarov all'Inter non è stata delle più entusiasmanti, anzi. Poche, pochissime partite e nessuna prestazione da ricordare. Eppure l'importanza del serbo nello spogliatoio, come dichiarato più volte anche da Simone Inzaghi, è fondamentale. Ecco perché le prossime ore potrebbero essere importanti non solo per il calciatore, ma per tutta l'Inter.