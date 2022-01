UFFICIALE – Eriksen torna in campo, c’è la firma con il Brentford

Il danese ha nel mirino i prossimi mondiali

Dopo tante voci finalmente è ufficiale: Chiristian Eriksen, dopo il terribile malore dello scorso giugno agli europei, tornerà in campo. Il danese, dopo aver rescisso con l'Inter per l'impossibilità di giocare in Italia con un defibrillatore sottocutaneo, proseguirà la propria carriera dove si è consacrato, in Premier League.