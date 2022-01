Mercato – Inter, il Fenerbahce su Gagliardini: tentativo in prestito

Il club turco è alla ricerca di un nuovo centrocampista

Nei top-5 campionati europei, il calciomercato invernale chiuderà entro stasera. Ma non è così in tutti i paesi: in Turchia, per esempio, chiuderà l'8 febbraio. E proprio dalla Turchia, il Fenerbahce è alla ricerca di un nuovo centrocampista.