Mercato – L’Inter sogna Kanté, ma il costo complica l’operazione

Il francese è in scadenza con il Chelsea il prossimo giugno e non sembra intenzionato a rinnovare

Enrico Traini

Con il calcio di club momentaneamente in vacanza, gli occhi sono puntati tutti sul Mondiale e sui prossimi movimenti di calciomercato. In questo senso, l'Inter ha messo gli occhi su un giocatore che, però, non potrà essere protagonista in Qatar.

Come riportato da la Repubblica, si tratta di N'Golo Kanté, centrocampista del Chelsea. Il francese non potrà partecipare al Campionato del Mondo a causa di un infortunio. L'Inter sarebbe molto interessata a lui, dal momento che Kanté non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno.

L'Inter, allora, potrebbe tentare di ingaggiarlo a zero, sebbene il suo stipendio da 15 milioni di sterline appaia proibitivo. Inoltre, non è da escludere un approccio con i Blues già a gennaio, per un acquisto anticipato. Anche in questo caso, però, c'è uno scoglio economico da superare: il Chelsea, infatti, non vuole fare sconti ed è pronto a chiedere 18 milioni di sterline, circa 20 milioni di euro.

A complicare ulteriormente la trattativa è la concorrenza: a Kanté sembrano interessate anche Juventus, Tottenham e Paris Saint-Germain. Strada in salita per l'Inter, dunque, che comunque sogna il colpaccio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

A primo acchito l'idea di un colpo come Kanté non può che entusiasmare. Il francese è un top del suo ruolo e ha tutte le caratteristiche per alzare ulteriormente il livello del centrocampo nerazzurro. L'unica perplessità può essere quella legata alla sua tenuta atletica, data l'età, 32 anni il prossimo marzo, e l'infortunio che gli è costato il Mondiale.

Anche se il nodo vero rimane la questione economica: le cifre dell'operazione non sembrano attualmente rientrare nei parametri nerazzurri. Kanté, pertanto, rischia di rimanere un "sogno proibito". Ma sognare non costa nulla e, a volte, la realtà è a solo un passo.