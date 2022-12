Mercato – Inter, dalla Spagna: “Kessié non si muove dal Barcellona”

Non sembra esserci margine per un arrivo dell'ivoriano in nerazzurro

Enrico Traini

Sembra essere già tramontata l'idea di un arrivo di Franck Kessié all'Inter. L'ivoriano è stato accostato ai nerazzurri negli scorsi giorni, come possibile rinforzo del mercato di gennaio. Tuttavia, la notizia è stata smentita proprio dal Barcellona e dal suo agente.

Come riporta il Mundo Deportivo, il club spagnolo avrebbe negato qualsiasi possibilità di trasferimento per il centrocampista ex Milan. A parlare è stato anche l'agente del giocatore, George Atangana, il quale ha ribadito come la notizia sia una "fake news", sottolineando come il suo assistito continuerà a lottare per guadagnarsi un posto nella formazione di Xavi.

Prima dell'Inter, anche alcuni club di Premier League, AstonVilla e Fulham, erano stati accostati a Kessié, il quale non ha trovato grande continuità da quando è sbarcato in Catalogna.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

A prescindere dalla veridicità o meno della notizia, un'eventuale operazione Kessié presenterebbe comunque più di una criticità. In primis, dal punto di vista economico: l'ivoriano percepisce un ingaggio molto importante, attualmente fuori dai parametri nerazzurri.

Alla luce di ciò, un suo arrivo creerebbe delle problematiche tattiche: con un contratto così importante sarebbe difficile pensare di acquistare un giocatore per poi tenerlo in panchina. Tuttavia, il centrocampo nerazzurro è già parecchio affollato e trovare un posto per Kessié non sarebbe di certo semplice per Inzaghi.