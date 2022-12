Mercato – Inter, Bellanova piace in Serie A: spunta l’operazione per giugno

L'ex esterno del Cagliari ha ricevuto l'interesse di una società italiana

Sono state undici le presenze collezionate da Raoul Bellanova nei primi tre mesi con la maglia dell'Inter. L'ex terzino del Cagliari, in totale, ha disputato ben 209 minuti tra tutte le competizioni, scendendo in campo da titolare solamente in occasione dell'ultima gara della fase a gironi di Champions League, nell'incantevole palcoscenico dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco.

Un bel salto di qualità per il classe 2000 arrivato la scorsa estate a Milano con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri. Un'opzione che con molta probabilità verrà esercitata dall'Inter, visto il grande potenziale mostrato dall'esterno in questo inizio di stagione. Non è però escluso che, una volta acquistato il suo cartellino, il club nerazzurro scelga di girarlo in prestito in Serie A.

Tanto dipenderà chiaramente dalla crescita che Bellanova evidenzierà da qui al termine della stagione, ma non solo. Perché secondo quanto riportato da calciomercato.com, sulle tracce del calciatore si sarebbe inserito il Torino. Operazione che la dirigenza granata vorrebbe impostare più per la prossima estate che per giugno e che, per certi aspetti, dipenderà dal riscatto o meno di Valentino Lazaro.