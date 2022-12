TS – Rivoluzione Barcellona? Occhio a tre interisti

Dopo le voci sul ritorno di fiamma dell' Inter per Franck Kessie , il Barcellona 'risponde'. Tuttosport oggi in edicola anticipa un'altra rivoluzione in sede di mercato durante la prossima estate per i catalani, pronti a riattivare i contatti con la dirigenza interista per più di un calciatore interista.

Secondo quanto riferisce il quotidiano, mentre Lautaro Martinez non scompare dai taccuini blaugrana ma non rappresenta al momento una priorità, il Barcellona avrà sicuramente bisogno di un forte difensore affidabile e starebbe quindi seguendo con interesse le difficoltà nella trattativa per il rinnovo tra Skriniar e l'Inter. Ma non solo: anche quello di Bastoni potrebbe essere un profilo potenzialmente interessante per i catalani. Mentre in porta, visto il possibile addio di Ter Stegen, attenzione ad Onana: cresciuto nel vivaio del Barcellona, era stato contattato prima che decidesse di firmare con l'Inter.