Mercato – Contatto per Truffert: il Rennes spara alto. Dipende da Gosens

Dalle parole ai fatti. L' Inter secondo La Gazzetta dello Sport nelle scorse ore ha avuto un contatto telefonico con il Rennes per parlare dell'esterno mancino Adrien Truffert . 21 anni, prodotto del settore giovanile del club francese, Truffert sarebbe secondo il quotidiano il nome preferito dai dirigenti interisti per rinforzare la corsia sinistra.

La risposta del Rennes però è stata tutt'altro che incoraggiante: valutazione del cartellino fissata a 20 milioni di euro e pochissima disponibilità a trattare. E ancor meno sembra essere la voglia di privarsi del suo gioiellino già a gennaio. Cifra attualmente troppo elevata per l'Inter, che per rifarsi sotto deve sperare in un'apertura a condizioni più vantaggiose oppure fare cassa dalle partenze di alcuni sacrificabili come Gosens, Gagliardini o Correa. Tenendo sempre d'occhio anche Dumfries sul quale si stanno muovendo i club inglesi. Intanto, in alternativa a Truffert, si valutano sempre altri profili da Bakker a Parisi dell'Empoli.