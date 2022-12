Riecco l’Inter. Vacanze finite: ripresa ad Appiano, poi Malta e subito le amichevoli

Nel pomeriggio di venerdì 2 dicembre è previsto il raduno alla Pinetina con i calciatori attualmente non impegnati al Mondiale ed è subito in programma una prima seduta di allenamento. Sabato e domenica i lavori proseguiranno al centro sportivo, poi nel pomeriggio la partenza per il ritiro di Malta dove la squadra rimarrà fino al 9 dicembre. In mezzo, due amichevoli: contro il Gzra United e contro il Salisburgo, rispettivamente il 5 ed il 7 dicembre. Entrambe in programma alle ore 18. Prima del ritorno in campionato contro il Napoli, dunque, altre tre amichevoli: il 17 contro il Betis in Spagna, il 22 contro la Reggina e da confermare una sfida col Sassuolo proprio prima del via alla seconda parte di stagione.