Mercato – Svolta de Vrij: nuovo vertice e firma più vicina

Il difensore olandese è in scadenza a fine stagione

Redazione Passione Inter

Crolla drasticamente la probabilità di un addio a parametro zero di Stefan de Vrij al termine di questa stagione. In scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, per il difensore olandese all'Inter dal 2018 si sono riattivate le discussioni che potrebbero portare al rinnovo.

La notizia circola già da qualche giorno, oggi ulteriori conferme arrivano da La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano rosa, in seguito al cambio di procuratore di de Vrij che si è affidato a Federico Pastorello, la strada per il rinnovo è ora apertissima. L'accordo sul quale si sta ragionando prevede un ingaggio in linea con quello attuale, attorno ai 4 milioni di euro all'anno, con una durata che dovrebbe essere biennale. Da valutare poi come sarà impostata l'opzione per il terzo anno. Se ne parlerà in un vertice dopo il Mondiale, dove de Vrij per ora osserva la sua Olanda dalla panchina.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Le ultime due stagioni hanno incrinato diverse certezze su quello che per diversi anni è stato uno dei migliori (se non il migliore) difensore in Serie A. Considerando i tanti cambiamenti che dovrebbero esserci nella rosa dell'Inter durante la prossima estate, la scelta di blindare un profilo così esperto e che conosce già l'ambiente può essere condivisibile. Sperando che il rinnovo e quindi la fine dell'incertezza sulla situazione contrattuale possa restituirci presto il miglior de Vrij.