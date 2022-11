DIRETTA – Kessie-Inter, Skriniar-Dumfries e Mondiale

Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del Club di Passione Inter che vi offrono il punto della situazione con le principali news sull'Inter di giornata. Nell'episodio di oggi si parla del possibile arrivo di Kessié, dello stato delle trattative per il rinnovo di Skriniar e del possibile addio di Dumfries. Spazio anche al Mondiale in Qatar.