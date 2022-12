Gosens vuole rilanciarsi in prestito, ma l’Inter cerca la cessione definitiva

Il tedesco piace ad alcuni club della Bundesliga

Enrico Traini

Il rapporto tra l'Inter e Robin Gosens non è mai fiorito. Il tedesco ha incontrato molte difficoltà da quando è arrivato in nerazzurro, non trovando mai prestazioni e continuità. Ad oggi, il suo futuro sembra sempre più lontano da Milano. Bisogna, però, capire dove.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sull'esterno nerazzurro ci sarebbero principalmente club di Bundesliga. Lo Schalke 04, squadra di cui Gosens era tifoso da bambino, ad esempio, si è fatto avanti. Altri nomi sono Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte e Borussia Moenchengladbach.

Il tedesco cerca un'occasione per rilanciarsi, fosse anche un prestito di sei mesi. L'Inter, al contrario, preferirebbe una cessione a titolo definitivo, anche se uno scenario del genere non è semplice da pensare in una finestra di mercato come quella di gennaio.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Per Gosens non sembra esserci margine per un finale diverso da un addio all'Inter. Il nodo rimangono la squadra e la formula, ma è sempre più probabile che il tedesco non farà parte della rosa nerazzurra nella seconda parte di stagione. D'altra parte, l'Inter ha già pronte tante possibili alternative: la più accreditata in queste ultime ore sembra essere Truffert del Rennes.