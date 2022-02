Mercato – Inter, Kessie è più di una suggestione: ecco la strategia nerazzurra

L'ivoriano nel mirino nerazzurro

Frank Kessie sembra ormai destinato a lasciare il Milan , con il rinnovo con i rossoneri sempre più lontano. Il suo arrivo all' Inter , che sembrava utopia, potrebbe essere una possibilità molto più concreta di quanto si pensasse.

Stando a quanto riportato da Repubblica infatti, Marotta ed Ausilio stanno effettivamente studiando la formula per piazzare il grande sgambetto al Milan, il secondo dopo Calhanoglu. I nerazzurri punterebbero a finanziare l'ingaggio dell'ivoriano, liberandosi degli onerosi contratti di Vidal e Vecino , con magari anche la possibile cessione di Sensi a facilitare ulteriormente l'operazione.

La concorrenza è parecchia, su tutte PSG e Barcellona, ma è noto come Marotta sia un "mago" con i parametro zero. Senza contare che il club nerazzurro potrebbe metterlo al centro del progetto, non solo economicamente ma anche tecnicamente. Un suo arrivo certamente darebbe ulteriore profondità e qualità ad un centrocampo, al momento, importante solo nel blocco titolare.