Inter, finalmente ci siamo: Zhang prepara i rinnovi della dirigenza

Nei prossimi giorni l'annuncio

Non c'è dubbio che gran parte dei meriti di questa Inter, specie dopo il semi smantellamento estivo, siano riconducibili ai dirigenti, su tutti Marotta, Ausilio e Baccin. Ecco perché, dopo che se ne è discusso per mesi, con Marotta stesso che li definiva "una formalità", i tanto sospirati rinnovi del comparto tecnico stanno per arrivare.

Come riportato da TuttoSport, la prossima settimana sarà quella dell'ufficializzazione del prolungamento del contratto in blocco per la dirigenza. La nuova scadenza sarà il 2025, un segnale importante, di fiducia nel lavoro svolto fin qui. L'annuncio arriverà quasi certamente dopo l'andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Per l'occasione è probabile che il presidente Steven Zhang stravolga leggermente i propri piani e decida di rimanere a Milano più a lungo del previsto. Non è da escludere che resti anche fino a dopo il ritorno degli ottavi di Champions, per fare sentire la propria vicinanza alla squadra nel momento più delicato della stagione.