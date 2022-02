Inter, nessun allarme per Vecino: con il Liverpool ci sarà

L'uruguagio non ha accusato problemi gravi

Matias Vecino non è stato convocato per la trasferta di Napoli e, ovviamente, la sua assenza ha suscitato preoccupazione nei tifosi. Nonostante l'uruguagio sia ormai finito ai margini e probabilmente se ne andrà a fine anno, potrebbe ricoprire un ruolo importante in questo momento della stagione. L' Inter infatti dovrà affrontare gli ottavi di Champions League senza Nicolò Barella , squalificato, e Vidal non sta offrendo le adeguate garanzie. Ecco perché proprio Vecino sarebbe stato il principale indiziato per una maglia da titolare contro i Reds.

Come riportato da Corriere dello Sport però, non c'è da preoccuparsi. Vecino infatti non è stato convocato per la sfida al Napoli solo a scopo precauzionale, proprio per scongiurare un'assenza in Champions League. Per lui solo una leggera infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro. Nulla di allarmante quindi, ma meglio andare sul sicuro: anche con il Liverpool bisognerà cercare di fare la storia.