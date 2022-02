Napoli-Inter, le probabili formazioni di questa sera

I due tecnici non fanno calcoli

Questa sera Napoli ed Inter si giocano una buona fetta di Scudetto. L'Inter, nel bel mezzo del suo calendario praticamente impossibile, ha perso terreno perché si è concessa soli 3 minuti di ingenuità in un Derby ampiamente dominato, ed ora rischia addirittura il doppio sorpasso. Quasi tutti sembrano aver casualmente dimenticato che l'Inter ha anche una partita in meno, e rossoneri e azzurri sembrano praticamente pronti già a festeggiare il tricolore con una dozzina di turni di anticipo. Ecco perché serve una spallata decisa al campionato da parte dei nerazzurri.

Nessuna sorpresa per Inzaghi e pochissimi dubbi della vigilia. Lo squalificato ed infortunato Bastoni sarà sostituito da Dimarco, con De Vrij e Skriniar a completare il reparto. Centrocampo tipo confermato in blocco dietro l'attacco che sarà molto probabilmente Dzeko, Lautaro Martinez. Il ballottaggio, a dispetto di quanto si credesse fino a qualche ora fa, sarebbe proprio tra il bosniaco e Sanchez e non tra l'argentino ed il cileno. Il Nino Maravilla scalpita, ma per lui potrebbe esserci invece la maglia da titolare in un'altra serata di gala: la sfida di Champions League contro il Liverpool.