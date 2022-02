VIDEO – Ultimissime Napoli-Inter, corsa scudetto e nuovo calendario – INTER NEWS

Torna l'appuntamento delle 19.30 su Passione Inter

Torna l'appuntamento delle 19,30 con la diretta sui canali di Passione Inter. Cresce l'attesa per Napoli-Inter, partita di campionato in programma per domani alle ore 18 che dirà molto sul prosieguo della corsa Scudetto per entrambe le squadre. Faremo poi anche il punto sugli infortuni e sul nuovo calendario dell'Inter dopo l'ufficializzazione delle date e degli orari dei prossimi impegni di Serie A e di Coppa Italia.