Napoli-Inter, da Osimhen-Skriniar alla sfida tra allenatori: i cinque duelli chiave del match

All'andata, Inter-Napoli servì ai nerazzurri per accorciare sui partenopei che - insieme al Milan - occupavano il primo posto in classifica: l'Inter vinse 3-2 e si portò a -4 da azzurri e rossoneri. Era il 21 novembre 2021 e ora, circa due mesi e mezzo dopo, le cose sono cambiate: ora sono gli uomini di Inzaghi a essere primi in classifica, con una partita in meno rispetto a Napoli e Milan che tallonano i nerazzurri a un punto. Ma la sostanza non cambia: Napoli-Inter (in programma domani alle ore 18) è ancora una partita da Scudetto, con l'Inter che vuole vincere per consolidare la testa del campionato e con Spalletti che punta a trionfare per fare uno sgambetto alla propria ex squadra. Vediamo, in questo approfondimento, quali saranno le cinque sfide nella sfida che potrebbero decidere la partita di domani.